«Как интересно!»: Назаров прокомментировал свое увольнение из МХТ имени Чехова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский актер театра и кино Дмитрий Назаров признался, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова художественным руководителем Константином Хабенским, так как сам он ничего не знал о таких событиях. Об этом артист рассказал в беседе с журналистами.

— Как интересно! Я этого ничего не знаю, — сказал он.

Актер добавил, что не обсуждал с худруком свое увольнение. Обсуждая данный вопрос, Назаров порекомендовал «не читать желтых газет натощак», передает StarHit.

Об увольнении Дмитрия Назарова стало известно ранее. По информации СМИ, причиной увольнения актера стали его критические высказывания на тему специальной военной операции России на Украине. Вместе с ним театр, как указывалось, покинула его супруга Ольга Васильева.

До этого одна из передач программы «Мужское/Женское» с ведущими Александром Гордоном и Юлией Барановской вызвала негодование зрителей, они даже потребовали руководство канала уволить телеведущих. Так, на съемках одного из выпусков Гордон набросился на зоозащитников, которые просили наказать живодера.