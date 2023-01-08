«Эгоизм и малодушие»: зрители потребовали уволить Гордона и Барановскую с Первого канала

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Программа «Мужское / Женское» выходит на Первом канале около восьми лет. Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская вместе с приглашенными экспертами обсуждают сложные истории из жизни россиян. Одна из передач вызвала негодование зрителей, они даже потребовали руководство канала уволить телеведущих.

Так, на съемках одного из выпусков Гордон набросился на зоозащитников, которые просили наказать живодера.

В программе речь шла о 40-летнем мужчине, который на глазах у детей застрелил бездомную собаку. Это произошло прямо на площадке для игр. Выслушав доводы сторон, журналист заявил, что сам бы расправился с бродячим псом, если бы он приблизился к детям.

Жестокость ведущего возмутила защитников животных. В Сети появилась петиция, в который они требуют уволить Гордона и его соведущую, которая, по мнению зрителей, разделяет позицию коллеги.

— Эгоизм и малодушие пропагандируются на федеральном канале. Пропагандируется кем? Главным циником страны и бывшей гражданской женой футболиста. Слабых нужно защищать, это удел сильных! Защищать, а не уничтожать. Требуем руководство Первого канала уволить ведущих Александра Гордона и Юлию Барановскую, которые пропагандируют убийство и насилие над животными, — сказано в петиции.

Ее поддержали более 30 тысяч россиян.

В начале декабря программа «Мужское/Женское» вернулась в эфир после длительного перерыва с прежними ведущими. Большинство телезрителей обрадовались выходу популярной некогда передачи в эфир. Однако нашлись и те, кто возмутился манерой общения Барановской с героями программы. По мнению поклонников шоу, телеведущая отличается вспыльчивым характером и часто не способна сдержать собственные эмоции.