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Близки к рекорду: метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

Игорь Синельников

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
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Близки к рекорду: метеоролог Позднякова рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Следующая неделя в столице будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Практически всю следующую неделю температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы. Причем 19-го числа, как раз на Крещение, она будет существенно выше климатической нормы. Не исключено, что 19-е число войдет в топ-3 или даже займет второе место по теплу. Максимум для 19 января составляет 6,3 градуса тепла, а наблюдался он в 2007 году, — рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, именно четверг, 19 января, может стать самым теплым днем на неделе. В остальные дни среднесуточные температуры будут довольно ровными. Прогнозируются значения от минус 3 до плюс 3 градусов, уточнила метеоролог.

В пятницу, 20 января, характер погоды начнет меняться, подчеркнула специалист.

— Это будет оттепельная погода, но 20-го числа повышение температуры прекратится и постепенно сойдет на нет, — отметила Позднякова.

Согласно прогнозам, в начале недели в отдельные дни может выпасть небольшой снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 19-го числа в виде дождя, уточнила собеседница «ВМ».

При этом, несмотря на тепло, в четверг москвичей ждет не самая комфортная погода, заметила специалист.

— 19-го числа, когда мы будем находиться в зоне теплого фронта, ожидается ветер. Погода будет некомфортной: порывы ветра могут достигать 12–15 метров в секунду. Хотя температура воздуха будет положительная, из-за ветра по ощущениям погода будет мало отличаться от предыдущих нескольких дней накануне Крещения, — предупредила Позднякова.

Атмосферное давление на протяжении всей недели будет понижаться. Сейчас оно чуть выше нормы, но в середине недели приблизится к ней и даже может оказаться ниже, заключила метеоролог.

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