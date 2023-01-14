В МХТ имени Чехова подтвердили увольнение Назарова из театра

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Руководство МХТ имени А. П. Чехова приняло решение уволить актера Дмитрия Назарова и его супругу, коллегу по цеху Ольгу Васильеву из театра. Об этом в субботу, 14 января, сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

По его словам, накануне между Назаровым и художественным руководителем театра Константином Хабенским состоялся разговор о данной ситуации. По его окончании было принято решение уволить актера вместе с женой спустя 20 лет работы в МХТ.

— По вводу других исполнителей в спектакли, в котором были заняты Дмитрий Назаров и Ольга Васильева, вопрос решается, — цитируют Верника «Известия».

Об увольнении Дмитрия Назарова ранее сообщили СМИ. По предварительной информации, причиной увольнения стали критические высказывания актера на тему спецоперации России на Украине.

Позже артист рассказал журналистам, что был удивлен новостью о своем увольнении из МХТ имени А. П. Чехова, так как сам он ничего не знал о таких событиях. По его словам, никакого разговора с Хабенским перед увольнением не было.