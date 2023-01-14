Главу МИД и начальника Генштаба Великобритании включили в новый стоп-лист России

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В новый российский стоп-лист были включены глава британского МИД Джеймс Клеверли, начальник Генштаба Великобритании Патрик Сандрерс и другие политические деятели королевства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 14 января.

По словам дипломата, составление данного стоп-листа было вызвано продолжением антироссийского курса со стороны Лондона. В связи с этим персональные санкции были введены в отношении ряда членов кабмина, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Британии.

— В их числе, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Назим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, — сказала она.

Захарова добавила, что российское министерство не видит нужды в публикации полного списка граждан. По ее словам, оглашение перечня может состояться при проявлении интереса со стороны властей Великобритании, цитирует представителя МИД пресс-служба министерства.

Речь идет о стоп-листе, опубликованном 12 января. Тогда Россия дополнительно ввела санкции в отношении 36 человек.