Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе на улице Гризодубовой

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Москва, улица Гризодубовой Карта всех событий

Водитель автомобиля сбил человека, который в момент ДТП переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице Гризодубовой, 4, корпус 3 (на съезде с улицы Гризодубовой в 3-й Ходынский проезд), произошло ДТП с участием легкового автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняется, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого автомобиль сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. По данным столичной прокуратуры, машина проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло за собой столкновение с человеком на велосипеде.