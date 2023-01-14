Скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова

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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет. Об этом в субботу, 14 января, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

— Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице, — цитирует его ТАСС.

Как уточняется, прощание с артисткой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. Удивительная артистка с легкостью перевоплощалась на экране и театральной сцене в разных и неординарных персонажей.

Чурикова играла на сцене «Ленкома» 45 лет. Среди ее работ — Офелия, Гертруда в «Гамлете», Анна Петровна в «Иванове», Фекла Ивановна в «Женитьбе», Аркадина в «Чайке» и многие другие любимые зрителями роли.

В 2017 году она исполнила роль королевы Елизаветы II в пьесе Питера Моргана «Аудиенция». Актриса впервые сыграла в спектакле Театра наций.

За эту работу она получила премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль». Какой была жизнь и карьера Чуриковой, — в материале «Вечерней Москвы».