Великая российская актриса: ушла из жизни Инна Чурикова

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В возрасте 79 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Чурикова. Удивительная артистка с легкостью перевоплощалась на экране и театральной сцене в разных и неординарных персонажей. В ее списке такие роли как: Баба-Яга, Жанна д'Арк, английская королева, жена барона и всем известная Марфушенька-душенька. Какой были жизнь и карьера Чуриковой, — в материале «Вечерней Москвы»

Детство и юность

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском поселке Белебей во время эвакуации. После войны, в 1945 году, семья Чуриковых переехала в подмосковный поселок Коренево. А после развода родителей маленькая Инна вместе с матерью отправилась в Москву. В столице Елизавете Захаровне выделили комнату в коммуналке.

Творческий талант Инна унаследовала от бабушки Акулины Васильевны. Она была известной певуньей в деревне Максы Рязанской области. Актриса впервые вышла на сцену в шесть лет. Девочка сыграла роль графини Вишенки в «Приключениях Чиполлино». С этого момента Инна Чурикова традиционно получала первые роли в школьной самодеятельности.

В 15 лет Инна участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского. А после окончания школы актриса стала пробовать поступить в столичные театральные вузы. Однако в школу-студию МХАТ и Щукинское училище не прошла из-за нефактурной внешности. Тем не менее Инне Чуриковой удалось поступить в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина на курс Вениамина Цыганкова. В 1965 году она окончила его с красным дипломом.

Театральная деятельность

После окончания Щепкинского училища актриса получила работу в Московском театре юного зрителя. Однако сначала Инна Чурикова играла животных и сказочную нечисть. С 1968 года она работала по договорам. В 1973 году Марк Захаров пригласил юную актрису на главную роль в спектакль «Тиль» Московского театра им. Ленинского комсомола. Премьера постановки прошла с огромным успехом. С 1975 года Чурикова вошла в труппу театра.

Инна Чурикова играла на сцене Ленкома 45 лет. Среди ее работ — Офелия, Гертруда в «Гамлете», Анна Петровна в «Иванове», Фекла Ивановна в «Женитьбе», Аркадина в «Чайке» и многие другие любимые зрителями роли.

В 2017 году Инна Чурикова исполнила роль королевы Елизаветы II в пьесе Питера Моргана «Аудиенция». Актриса впервые сыграла в спектакле Театра наций. За эту работу она получила премию «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль».

Отметим, что в 1991 году актрису наградили званием народной артистки СССР за большие заслуги в развитии советского театрального искусства. А в 2019 году ее наградили премией «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство.

Роли в кино

Дебютом Инны Чуриковой стала роль школьницы Райки в драме «Тучи над Борском» еще в 1960 году. Юную актрису порекомендовали режиссеру Василию Ордынскому педагоги театральной студии. После этой картины она получила небольшие эпизодические роли в картинах «Я шагаю по Москве», «Старшая сестра», «Тридцать три». А роль Марфушеньки-душеньки из фильма-сказки Александра Роу «Морозко» стала любой многими советскими зрителями. Актерский талант Инны Чуриковой превратил этого второстепенного персонажа в одного из самых ярких в кинокартине.

В 1967 году начинающий режиссер Глеб Панфилов искал актрису для своего дипломного фильма «В огне брода нет». Он увидел Инну в ТЮЗе и понял, что роль Тани Теткиной создана специально для нее. Эта кинокартина стало первой серьезной работой Чуриковой. Кроме того, во время съемок Глеб Панфилов и Инна Чурикова влюбились в друг друга. Актеры поженились и прожили в счастливом браке более пятидесяти лет.

1/10 2017 год / Фото: Александр Щербак / ТАСС 2/10 Инна Чурикова с супругом кинорежиссером Глебом Панфиловым, 2009 год / Фото: РИА Новости 3/10 Инна Чурикова и кинорежиссер Глеб Панфилов в дни работы XV Международного кинофестиваля, 1987 год / Валерий Христофоров / Фотохроника ТАСС 4/10 Инна Чурикова во время примерки костюма Гертруды для шекспировской трагедии «Гамлет», 1986 год / Анатолий Морковкин / Фотохроника ТАСС 5/10 Инна Чурикова и Николай Караченцов в спектакле театра Ленком «Сорри», 1997 год / Фото: РИА Новости 6/10 Инна Чурикова во время фестиваля «Черешневый лес» в Москве, 2013 год / Фото: РИА Новости 7/10 Актриса Инна Чурикова после окончания спектакля «Аудиенция» в Театре Наций, 2017 год / Фото: РИА Новости 8/10 Кадр из фильма «Морозко», 1964 год / Фото: РИА Новости 9/10 Инна Чурикова в гримерной перед началом спектакля в Ленкоме, 1975 год / Фото: РИА Новости 10/10 Кадр из кинофильма «Прошу слова». Киностудия «Ленфильм», 1976 год / Фото: РИА Новости

Инна Чурикова продолжила сниматься в картинах Глеба Панфилова. С ее участием вышли фильмы «Прошу слова», «Тема», «Валентина» и многие другие. А в 1979 году артистка сыграла Якобину Мюнхгаузен в фильме Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Кроме того, знаковой картиной Глеба Панфилова в сотворчестве с Инной Чуриковой стала экранизация пьесы Максима Горького «Васса Железнова».

Одной из своих самых любимых картин актриса считала трагикомедию «Ребро Адама» режиссера Вячеслава Криштофовича, в которой она снялась в 1990 году. Она рассказывает о непростых отношениях взрослых дочерей, матери и бабушки, которые вынуждены жить в одной квартире. Инна Чурикова получила три престижные награды как лучшая актриса 1991 года за роль Нины Елизаровны.

Также важной киноработой Чуриковой стала многосерийная экранизация легендарного романа Федора Достоевского «Идиот». Актриса сыграла генеральшу Епанчину.

В мае 2018 года Инна Чурикова и Глеб Панфилов стали лауреатами главного приза кинофорума «Золотой витязь» в номинации «За выдающийся вклад в кинематограф». А в ноябре того же года актриса получила орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. На церемонии вручения в Екатерининском зале Кремля артистке вручил награду президент России Владимир Путин.

Последнюю роль в кино Инна Чурикова сыграла в фильме «Мятный пряник» в 2022 году. Актриса исполнила роль директора дома с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Личная жизнь

История любви Инны Чуриковой и Глеба Панфилова напоминает красивую сказку. Она продлилась более пятидесяти лет. Их союз был образцом идеальных семейных и творческих отношений.

Актриса и режиссер признавались, что с первого взгляда поняли, что должны быть вместе. После совместной работы над фильмом «В огне брода нет» они никогда не расставались. В 1970 году артисты сыграли свадьбу, а через восемь лет у супругов родился сын Иван. В четырехлетнем возрасте он появился на экране. Мальчик сыграл внука Вассы Железновой в фильме отца «Васса».

Однако Иван Панфилов сначала решил не идти актерской дорогой и выбрал себе другую профессию. Он окончил МГИМО, несколько лет проработал в юридическом отделе крупной международной фирмы и ушел в ресторанный бизнес. В 2008 году Иван снялся в фильме Глеба Панфилова «Без вины виноватые». С этого момента он решил посвятить свою жизнь творчеству. На данный момент он работает с отцом и занимается продюсированием, написанием сценариев и режиссурой.

«Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким Инны Чуриковой.