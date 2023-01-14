Прокуратура начала проверку по факту ДТП с ребенком на северо-западе Москвы
Прокуратура Северного административного округа проводит проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 14 января.
Согласно данным ведомства, водитель легковушки сбил девятилетнего мальчика, который в момент дорожного происшествия переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как уточняется, ребенок был вскоре доставлен в больницу.
На данном этапе столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП.
Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3. На месте аварии работают оперативные службы города.