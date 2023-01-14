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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с ребенком на северо-западе Москвы

Араз Салехов
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с ребенком на северо-западе Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, улица Гризодубовой, 4к3 Карта всех событий

Прокуратура Северного административного округа проводит проверку по факту ДТП на улице Гризодубовой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 14 января.

Согласно данным ведомства, водитель легковушки сбил девятилетнего мальчика, который в момент дорожного происшествия переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Как уточняется, ребенок был вскоре доставлен в больницу.

Видео: Прокуратура Москвы

На данном этапе столичная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по факту ДТП.

Данное ДТП произошло на улице Гризодубовой, 4, корпус 3. На месте аварии работают оперативные службы города.

Москва ДТП Прокуратура Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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