МОК поддержал намерение WADA оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе МОК.

— МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек, — говорится в сообщении.

Завершение рассмотрения дела даст возможность Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — распределить медали среди участников спортивного состязания, сообщает ТАСС.

До этого РУСАДА заявило об отсутствии вины Валиевой в деле о допинге. Согласно решению комитета, будут аннулированы результаты фигуристки на момент взятия пробы — 25 декабря 2021 года, когда она стала чемпионкой России.

В конце ноября 2022 года WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.