МОК поддержал намерение WADA оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой
Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе МОК.
— МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек, — говорится в сообщении.
Завершение рассмотрения дела даст возможность Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командного турнира, а МОК — распределить медали среди участников спортивного состязания, сообщает ТАСС.
До этого РУСАДА заявило об отсутствии вины Валиевой в деле о допинге. Согласно решению комитета, будут аннулированы результаты фигуристки на момент взятия пробы — 25 декабря 2021 года, когда она стала чемпионкой России.
В конце ноября 2022 года WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.