WADA потребовало отстранить Валиеву на четыре года и аннулировать результат Олимпиады

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Всемирное антидопинговое агентство потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристки Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

При этом все результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года должны быть аннулированы, в том числе требуется лишить Валиеву медалей, набранных очков и призов. Дисквалификация будет отсчитываться с момента вступления в силу данного решения.

26 октября партнер Коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук рассказал, почему РУСАДА отказалось раскрыть детали дела фигуристки Валиевой. По его словам, ведомство может не применять положение Всемирного антидопингового кодекса об обязательном обнародовании информации о деле, если оно касается лица младше 18 лет.

В феврале сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина РУСАДА отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.