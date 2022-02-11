Допинг-проба Валиевой дала положительный результат на триметазидин

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Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, которую взяли 25 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Об этом сообщило Международное агентство тестирования.

Временное отстранение российской спортсменки сняли 9 февраля, ей разрешили продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине, передает РИА Новости.

Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву. Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию в корейском Пхенчхане 2018 года поддержала фигуристку Камилу Валиеву, вокруг которой разгорелся скандал о допинг-тестах.

Допинг-пробы Валиевой на Играх в Пекине

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом в чем конкретно проблема, не уточнялось. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Ряд СМИ сообщали, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге он назвал «спекуляцией».