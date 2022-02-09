ITG: Награждение российских фигуристов перенесли из-за допинг-теста Валиевой

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Причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. Об этом сообщает издание Inside the Games в среду, 9 февраля.

— Точная природа проблемы Валиевой не ясна, но ситуация осложняется тем, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса она является «защищенным лицом». То есть как «спортсменка, которая на момент нарушения антидопинговых правил: не достигла шестнадцатилетнего возраста» Валиева не может быть официально идентифицирована, если она виновна в нарушении антидопинговых правил, — говорится в сообщении.

Несколько групп юристов, как уточняется, в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля, отмечает Inside the Games.

9 февраля Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Изначально было запланировано, что спортсменов наградят во вторник, 8 февраля.

Теперь церемония перенесена на неопределенный срок. По словам главы пресс-центра МОК Марка Адамса, Международный олимпийский комитет прикладывает максимум усилий, чтобы разобраться в ситуации с сомнительным результатом допинг-теста у одного из российских фигуристов.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.