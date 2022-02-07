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Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на ОИ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Сборная России досрочно выиграла командный турнир по фигурному катанию на ОИ
Фото: vk/olympic_russia

Российская сборная досрочно выиграла золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Это стало известно по итогам произвольного танца.

После выступления спортивных пар у команды России было 55 очков. Она опережала идущих за ней Соединенные Штаты и Японию на 7 очков.

Для досрочной победы танцорам Никите Кацалапову и Виктории Синициной было достаточно занять место не ниже третьего. Они набрали 128,17 балла, принеся команде девять очков, и стали вторыми. Первое место заняли американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (129,07), третье место досталось канадцам Пайперу Гиллесу и Поль Пуарье (124,39), сообщает издание Lenta.

На счету отечественной команды перед выступлением одиночниц — 64 очка. У сборной Соединенных Штатов 58 очков, у японцев — 54.

За российскую сборную в командном турнире выступали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и одиночники Камила Валиева и Марк Кондратюк.

Галлямов и Мишина упрочили лидерство сборной РФ в командном турнире Олимпиады. Чемпионы мира в фигурном парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина упрочили лидерство российской сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, они заняли первое место в произвольной программе. Российские фигуристы за исполнение произвольной программы получили от судей 145,20 балла.

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