Галлямов и Мишина упрочили лидерство сборной РФ в командном турнире Олимпиады

Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Чемпионы мира в фигурном парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина упрочили лидерство российской сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, они заняли первое место в произвольной программе.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы за исполнение произвольной программы получили от судей 145,20 балла. Второе место заняли японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара с 139,60 баллами. Третьими стали фигуристы из КНР Пэн Чэн и Цзинь Ян — 131,75 балла, сообщает РИА Новости.

В зачете командного турнира российская сборная лидирует с 55 очками. На втором месте находятся японцы — 48 очков, третье с такой же суммой занимает сборная Соединенных Штатов.

Россия поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады. Российские спортсмены завоевали еще три награды, и РФ поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине.

Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.