Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Галлямов и Мишина упрочили лидерство сборной РФ в командном турнире Олимпиады

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Галлямов и Мишина упрочили лидерство сборной РФ в командном турнире Олимпиады
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Чемпионы мира в фигурном парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина упрочили лидерство российской сборной в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, они заняли первое место в произвольной программе.

В понедельник, 7 февраля, российские фигуристы за исполнение произвольной программы получили от судей 145,20 балла. Второе место заняли японские спортсмены Рику Миура и Рюити Кихара с 139,60 баллами. Третьими стали фигуристы из КНР Пэн Чэн и Цзинь Ян — 131,75 балла, сообщает РИА Новости.

В зачете командного турнира российская сборная лидирует с 55 очками. На втором месте находятся японцы — 48 очков, третье с такой же суммой занимает сборная Соединенных Штатов.

Россия поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады. Российские спортсмены завоевали еще три награды, и РФ поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине.

Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Читайте также:
Фигурное катание победа Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте