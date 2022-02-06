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Россия поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Россия поднялась на третье место в медальном зачете Олимпиады
Фото: paralymp.ru

Российские спортсмены завоевали еще три награды, и Россия поднялась на третье место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пекине.

Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Его партнер по команде Денис Спицов стал серебряным призером.

Также фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле и принесла российской сборной пятую медаль. По итогам третьей попытки россиянка набрала 77,72 балла. К настоящему моменту сборная России на Играх в Пекине заработала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

Таким образом, в активе сборной России теперь всего пять медалей — одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Лидирует в медальном зачете Норвегия (две золотые, одна бронза), на втором месте — шведы (два золота).

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