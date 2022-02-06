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Фристайлистка Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фристайлистка Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на ОИ
Фото: depositphotos

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу в могуле и принесла российской сборной пятую медаль на текущей Олимпиаде в Пекине.

По итогам третьей попытки россиянка набрала 77,72 балла. Золотой медали удостоилась спортсменка из Австралии Джакара Энтони, у нее 83,09 балла. На третьем месте расположилась американская флистайлистка Джелин Кауф с 80,28 балла.

К настоящему моменту сборная России на Играх в Пекине заработала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали.

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

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