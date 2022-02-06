Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на ОИ-2022

Фото: instagram/san_sanych_bolshunov

Российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

Эта олимпийская медаль стала первой в карьере Большунова.

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на пекинской Олимпиаде. Теперь же в активе национальной сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.