Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на ОИ-2022

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне на ОИ-2022
Фото: instagram/san_sanych_bolshunov

Российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.

Эта олимпийская медаль стала первой в карьере Большунова.

Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на пекинской Олимпиаде. Теперь же в активе национальной сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медали.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

Читайте также:
турнирная таблица Золото Александр Большунов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Смуглин
Федор Смуглин

Дети хотят видеть лица своих героев

Александр Лосото
Александр Лосото

Олимпийские идеалы вырождаются?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Все мнения
О проекте