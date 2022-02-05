Сборная России завоевала две награды в первый медальный день на Олимпиаде в Пекине

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Российские спортсмены завоевали две награды в первый медальный день зимней Олимпиады в Пекине. В активе сборной одна серебряная и одна бронзовая медали.

Лыжница Наталья Непряева принесла отечественной сборной первую медаль на Играх-2022. Ей досталось серебро в скиатлоне.

Бронзу получили биатлонисты в смешанной эстафете. В составе команды были Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В общем медальном зачете российские олимпийцы делят с канадцами седьмое место. Лидером стала сборная Норвегии, на счету у которой две золотые медали. Второе место занимают словенцы (по одной золотой и бронзовой медали), третью строчку разделили сборные Швеции, Нидерландов и Китая (по одной золотой медали).

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

До этого стало известно, что российскую сборную по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В состав команды вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова и Елена Серегина. Спортсмены стали четвертыми в полуфинале, однако после забега их дисквалифицировали из-за нарушения правил.