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Лыжница Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Лыжница Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
Фото: ТАСС / Maxim Thore

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла отечественной сборной первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом месте расположилась норвежка Тереза Йохауг, а тройку лидеров замкнула австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Скиатлон состоит из двух этапов: на первом спортсменки идут на лыжах классическим ходом. На втором этапе они меняют лыжи и проходят остаток дистанции коньковым ходом.

Накануне сообщалось, что женская сборная России по хоккею в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Следующая игра состоится 5 февраля. Сборная России встретится с командой из Соединенных Штатов.

В этот же день российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на командном этапе Олимпиады в Пекине. По итогам выступления они набрали 85,05 балла. Победителями стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. На их счету 85,56 балла. Тройку лидеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 балла.

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