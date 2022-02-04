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Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном турнире Олимпиады

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Синицина и Кацалапов взяли серебро в ритм-танце на командном турнире Олимпиады
Фото: Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России/fsrussia.ru

Российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебряную медаль в ритм-танце на командном этапе Олимпиады в Пекине. По итогам выступления они набрали 85,05 балла.

Победителями стали спортсмены из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. На их счету 85,56 балла. Тройку лидеров замкнули итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри с 83,83 балла, передает «Russia Today».

До этого российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу, 4 февраля.

Первым стал американец Натан Чен — 111,71 балла, второе место занял японец Сема Уно — 105,46 балла. У спортсмена из России — 95,81 балла.

Отмечается, что Кондратюк принес сборной России восемь очков в командном турнире. На данный момент Россия занимает третье место в общем зачете.

Ранее депутат Светлана Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде. Журова добавила, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят довольно часто. Журналисты из разных изданий намеренно затевают провокации, на которые реагируют спортсмены.

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