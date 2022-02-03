Стало известно, сколько получат победители и призеры Олимпиады в Пекине

Фото: olympic.ru

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в Telegram-канале кабмина.

— Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами и в эти дни будет особенно желать им только побед, — сказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона.

Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

Видео: Правительство РФ

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из РФ.