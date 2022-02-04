Кондратюк занял третье место в короткой программе командного турнира Олимпиады

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Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогам короткой программы командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Командные соревнования фигуристов на Олимпиаде стартовали в пятницу, 4 февраля.

Первым стал американец Натан Чен — 111,71 балла, второе место занял японец Сема Уно — 105,46 балла. У спортсмена из России — 95,81 балла.

Отмечается, что Кондратюк принес сборной России восемь очков в командном турнире. На данный момент Россия занимает третье место в общем зачете.

3 февраля в ОКР сообщили, что конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В тот же день правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

Ранее депутат Светлана Журова предупредила российских спортсменов о возможных провокациях на Олимпиаде. Журова добавила, что по отношению к спортсменам буллинг и другие притеснения происходят довольно часто. Журналисты из разных изданий намеренно затевают провокации, на которые реагируют спортсмены.