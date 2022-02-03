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ОКР выбрал знаменосцев сборной России для церемонии открытия Олимпиады

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
ОКР выбрал знаменосцев сборной России для церемонии открытия Олимпиады
Фото: depositphotos

Конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщили в пресс-службе ОКР в четверг, 3 февраля.

— Ольга Фаткулина и Вадим Шипачев — знаменосцы на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Спортсмены будут представлять команду ОКР, поздравляем! — отмечается на странице ОКР в Instagram.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начнутся 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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