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Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские биатлонисты завоевали бронзу в смешанной эстафете на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Об этом в субботу, 5 февраля, передает РИА Новости.

Отмечается, что отечественные спортсмены прошли дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Они использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. Первое и второе места остались за норвежцами и французами.

До этого сообщалось, что российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне и принесла отечественной сборной первую медаль на Олимпиаде в Пекине. На первом месте расположилась норвежка Тереза Йохауг, а тройку лидеров замкнула австрийская лыжница Тереза Штадлобер.

Накануне сообщалось, что женская сборная России по хоккею в своем первом матче на Олимпиаде в Пекине переиграла команду Швейцарии со счетом 5:2. Следующая игра состоится 5 февраля. Сборная России встретится с командой из Соединенных Штатов.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр состоялась в пятницу, 4 февраля, на стадионе «Птичье гнездо».

В параде атлетов участвовала 91 делегация, сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

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