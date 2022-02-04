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Парад атлетов завершился в рамках церемонии открытия Олимпиады

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Парад атлетов завершился в рамках церемонии открытия Олимпиады
Фото: vk/olympic_russia

Парад спортсменов, проходивший в рамках открытия Олимпийских игр в Пекине, завершился. Церемония состоялась на стадионе «Птичье гнездо».

В параде атлетов участвовала 91 делегация, сборная России вышла на стадион под 46-м номером. Знаменосцами команды стали конькобежка Ольга Фаткулина и хоккеист Вадим Шипачев.

3 февраля правительство России утвердило распоряжение о вознаграждениях для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады в Китае. Так, за золотую медаль спортсмен получит четыре миллиона рублей.

За второе место участнику Игр полагается вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей, а за третье — 1,7 миллиона. Вознаграждение также получат тренеры и те, кто сопровождает олимпийцев.

4 февраля в Пекине начались 24-е зимние Олимпийские игры. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие виды спорта будут на Олимпиаде и какие ограничения будут действовать в период ее проведения, вспомнила крупный скандал, которым сопровождалась подготовка к соревнованиям, а также выяснила, в каком статусе будут выступать спортсмены из России.

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