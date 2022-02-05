Сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в эстафете на Олимпиаде

Фото: Виктор Хабаров / Вечерней Москвы

Российскую сборную по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В состав команды вошли Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Софья Просвирнова и Елена Серегина. Спортсмены стали четвертыми в полуфинале, однако после забега их дисквалифицировали из-за нарушений правил.

В связи с этим российская сборная не сможет принять участие в финале B (за 5–8 места), который состоится в субботу.

До этого российская лыжница Юлия Ступак призналась, что недовольна своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине и не исключает возможность собственного ухода из спорта.

Россиянка выступала в скиатлоне и оказалась на 24-й строчке. Отставание от лидера гонки составило более четырех минут. Лыжница поздравила свою соотечественницу Наталья Непряеву, которая стала второй и заработала первую медаль для сборной России на этом турнире.

Ранее стало известно, что российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.