«Хуже уже некуда»: Лыжница Ступак допустила уход из спорта после неудачи на Олимпиаде

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Российская лыжница Юлия Ступак призналась, что недовольна своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине. Она сообщила, что не исключает возможность собственного ухода из спорта. Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает «Чемпионат.com».

— Спасибо всем за поддержку. Надеюсь, что дальше будет лучше, потому что хуже уже некуда, — рассказала спортсменка.

Россиянка выступала в скиатлоне и оказалась на 24-й строчке. Отставание от лидера гонки составило более четырех минут. Лыжница поздравила свою соотечественницу Наталья Непряеву, которая стала второй и заработала первую медаль для сборной России на этом турнире.

Ступак отметила, что может покинуть спорт. Ей не нравятся подобные результаты со своей стороны и не хочется демонстрировать их зрителям.

До этого сообщалось, что российские биатлонисты завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе команды были Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Отмечается, что отечественные спортсмены прошли дистанцию за 1 час 6 минут 47,1 секунды. Они использовали 13 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг. Первое и второе места остались за норвежцами и французами.