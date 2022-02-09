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СМИ: Перенос награждения фигуристов на ОИ связан с проблемой с допинг-тестом у россиян

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
СМИ: Перенос награждения фигуристов на ОИ связан с проблемой с допинг-тестом у россиян
Фото: Twitter/@Olympia_da

Церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает издание Inside the Games.

Изначально было запланировано, что спортсменов наградят во вторник, 8 февраля. Теперь церемония перенесена на неопределенный срок, передает портал.

Накануне сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Камила Валиева.

Из-за допинговых скандалов в прошлые годы и негативной международной повестки в последний месяц Россия на ОИ вновь удостоилась пристального внимания как западных СМИ, так и поклонников спорта. О том, что пишут зарубежные СМИ и пользователи соцсетей об олимпийцах из России, — в материале «Вечерней Москвы».

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