«Еще не повод начинать войну»: что пишет Запад о сборной России на Олимпиаде в Пекине

Фото: vk/olympic_russia

После нескольких дней зимней Олимпиады в Пекине российские спортсмены занимают первое место по общему числу медалей. При этом наши атлеты выступают под нейтральным флагом, а национальный гимн на церемонии награждения заменили на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского. Из-за допинговых скандалов в прошлые годы и негативной международной повестки в последний месяц Россия на ОИ вновь удостоилась пристального внимания как западных СМИ, так и простых поклонников спорта. О том, что пишут зарубежные СМИ и пользователи соцсетей об олимпийцах из России, — в материале «Вечерней Москвы».

«Почему Россия на самом деле не Россия?»

В первые дни зимних Игр западные СМИ пытаются объяснить своим читателям, почему российская команда выступает под флагом ОКР. Именно эта тема чаще всего встречается в иностранных медиа в контексте сборной России.

Так, еще накануне открытия ОИ в американской газете The New York Times вышла заметка, в которой автор отвечает на вопрос So why is Russia not really Russia at the Olympics? («Почему же Россия на самом деле не Россия на ОИ?»). В ней коротко описывается история допингового скандала: в 2019 году Россию отстранили от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, но «чистым» спортсменам можно соревноваться под нейтральным флагом. Впоследствии Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до двух лет.

В публикации отмечается, что наложенный на российскую команду запрет, по сути, носит символический характер.

— Суд разрешил российским спортсменам, не причастным к допинговому скандалу, участвовать в международных мероприятиях, включая Олимпийские игры, в качестве нейтральных спортсменов, что сделало запрет во многом символическим, — говорится в заметке NYT.

Телеканал CNN в свою очередь вспоминает, что акроним ROC (аналог русскоязычного ОКР — Олимпийский комитет России — прим. «ВМ»), под которым выступает российская команда, был предложен Международным олимпийским комитетом в феврале 2021 года. Под этим названием спортсмены из России, как отмечается в публикации, уже успешно выступили на прошедшей летом 2021 года Олимпиаде в Токио.

В указанной статье сборной России предрекается успех и по итогам зимних Игр. Согласно прогнозу компании, занимающейся анализом спортивных данных, российская команда окажется в общем медальном зачете на втором месте после команды Норвегии, имея в своей копилке 11 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Провокационный вопрос Большунову

Допинговая тема вновь была затронута американскими СМИ уже в контексте триумфальной победы российского лыжника Александра Большунова.

6 февраля Большунов завоевал золотую медаль в лыжной гонке на 30-километровой дистанции. На пресс-конференции после соревнования журналист издания FasterSkier намекнул на проблему допинга, спросив у российского спортсмена: хочет ли он рассказать о чем-то «важном» в связи со своим выступлением.

Впрочем, Большунов не растерялся и в ответ на провокационный вопрос предложил журналисту из США прийти и посмотреть на тренировки российских лыжников.

— Чемпионами просто так не становятся. За моей золотой медалью — годы и годы тяжелейших тренировок. Если вы лично хотите увидеть, как мы тренируемся, — пожалуйста, приглашаем вас. Но эти тренировки очень тяжелые, поверьте. Вы увидите, как мы тренируемся, и думаю, что у вас и вашей аудитории больше никогда не возникнет таких вопросов, — сказал спортсмен.

Комментируя эту ситуацию, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в таких вопросах со стороны американцев есть политическая необходимость. США необходимо скомпрометировать любое достижение и победу России.

Восхищение Валиевой

В воскресенье, 6 февраля, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию. Ощутимый вклад в победу внесла 15-летняя фигуристка Камила Валиева, которая идеально откатала короткую программу, оставив своих преследователей далеко позади. Иностранные СМИ и зрители восхитились российской спортсменкой.

Британская газета Daily Mail написала, что Валиева «творит историю» фигурного катания, так как она первая девушка, которой удалось выполнить четверной прыжок.

— Блистательное выступление Валиевой делает ее главным фаворитом в борьбе за золотую медаль и в индивидуальных соревнованиях, — говорится в публикации.

В комментариях читатели выразили восхищение Валиевой и посетовали, что спортсмены из их страны в этом виде спорта далеки от призовых мест.

«Я это видел! Она была восхитительна. Каждое движение дается ей с легкостью. Поздравляю!»; «Совершенно фантастическое исполнение!»; «Все, на что может рассчитывать Великобритания, — это, возможно, бронза в конкурсе по поеданию чипсов», — написали читатели Daily Mail.

Эпизод с еще одной российской фигуристкой, Викторией Синициной, выступающей в парных танцах на льду, вызвал бурное обсуждение в соцсети Reddit. Во время тренировки американский фигурист Закари Донохью случайно задел девушку рукой. Именно это и стало предметом обсуждения читателей.

Один из пользователей предположил, что американец «облапал» фигуристку, но большинство участников дискуссии с ним не согласилось.

— Если, по-твоему, это «облапал», то я с тобой и рядом не встану, — написал RommelErwin1.

Пользователь Cubertox подчеркнул, что «одно прикосновение — это еще не повод начинать войну».

— Господи, да ему показалось, что они сейчас столкнутся. Вот он рефлекторно и оттолкнул ее, — резюмировал Einsteinautist.

Российские и украинские спортсмены

Западные СМИ не смогли обойти тему «противопоставления» российских и украинских спортсменов на фоне своих же публикаций о «вторжении» России на Украину.

Так, в Reuters вышел материал с заголовком «Мы не лучшие друзья: украинские и российские спортсмены держат дистанцию», где описывается «хрупкий мир», установленный между представителями двух стран на Олимпиаде в Пекине.

В заметке приводятся слова украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая заявляет, что ее команда с россиянами не контактирует.

— Мы не лучшие друзья. Проводим свое время в окружении своей команды. С российскими спортсменами в контакт не вступаем, — сказала украинка.

Спортсменка также добавила, что никаких инцидентов между олимпийцами из России и с Украины она не заметила.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.