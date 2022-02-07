Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине

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Российская сборная по итогам выступления фигуристов на командном турнире поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине.

В общей сложности в активе у россиян два золота, два серебра и две бронзы.

На второй строчке в медальном зачете Олимпиады располагается сборная Норвегии с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Третье место занимает команда Швеции с двумя золотыми медалями.

Накануне сборная Россия получила в копилку второе золото на Играх-2022. Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире. Таким образом сборная Россия подтвердила свою победу в командном турнире по фигурному катанию и получила в копилку второе золото Олимпиды. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.