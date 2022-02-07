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Сборная России благодаря фигуристам завоевала второе золото на Олимпиаде в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Сборная России благодаря фигуристам завоевала второе золото на Олимпиаде в Пекине
Фото: Twitter / Olympic Russia

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла произвольную программу на командном турнире на текущей зимней Олимпиаде в Пекине. За свой произвольный прокат россиянка получила 178,92 балла. Об этом стало известно в понедельник, 7 февраля.

Таким образом сборная Россия подтвердила свою победу в командном турнире по фигурному катанию и получила в копилку второе золото на Играх-2022. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

Ранее сообщалось о досрочной победе команды РФ. Это стало известно по итогам произвольного танца.

В составе российской команды олимпийскими чемпионами стали: Марк Кондратюк, Виктория Синицина; Никита Кацалапова, Анастасия Мишина; Александр Галлямов и Камила Валиева.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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