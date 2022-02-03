«Спортсмены становятся заложниками»: как Олимпийские игры превращаются в «политические игрища»

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Некоторые страны политизируют Олимпийские игры «в угоду своим амбициям», что подрывает спортивный дух. Коллективные наказания за правонарушения отдельных спортсменов недопустимы. Такое мнение Владимир Путин высказал в статье, написанной для информационного агентства «Синьхуа». Российский лидер будет присутствовать на церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля. «Вечерняя Москва» вспомнила яркие примеры вмешательства политики в процесс проведения Олимпийских игр и пообщалась с экспертами на эту тему.

Подготовка к нынешней Олимпиаде сопровождалась серьезным скандалом из-за доклада о притеснении уйгуров китайскими властями.Правозащитники настаивали на том, чтобы отобрать у Китая право на проведение Олимпиады, однако Международный олимпийский комитет подчеркнул, что политика не должна затрагивать спорт. При этом ряд стран объявили Играм дипломатический бойкот.

Что касается России, то из-за санкций, которые до сих пор действуют в отношении наших спортсменов, сборная РФ в этот раз снова не сможет участвовать под национальным флагом: вместо него будет использоваться флаг Олимпийского комитета России (ОКР). А во время награждения российских спортсменов гимн России заменят на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

Спорт и политика: как все начиналось

Зачинателем традиции проведения современных Олимпийских игр стал французский общественный деятель Пьер де Кубертен. Он активно выступал против политизации спортивных соревнований. В каком-то смысле этот человек был провидцем, считает олимпийская чемпионка, конькобежка, депутат Госдумы Светлана Журова.

— Пьер-де Кубертен, который вернул миру современные Олимпийские игры, очень боялся их политизации и коммерциализации. Он говорил, что это уничтожит Олимпийские игры. Эти аспекты не имеют ничего общего со здоровой спортивной конкуренцией и искажают олимпийский дух. Произошло именно то, чего боялся Кубертен. Он боялся, что все это вызовет политические игры — даже игрища. В этом плане он был провидцем, — поделилась Журова.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что о необходимости отсутствия связи между спортом и политикой сказано в Олимпийской хартии. Тем не менее Игры часто используются «для выяснения отношений» между странами, отметила она.

Теракт на Играх в Мюнхене: первое серьезное вмешательство

Малозначимые политические конфликты сопутствовали проведению Олимпийских игр с начала XX века. Одним из самых серьезных эпизодов вмешательства стал теракт на Играх в Мюнхене. Летняя Олимпиада 1972 года запомнилась нападением террористов на Олимпийскую деревню. Захват осуществили члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь». Считается, что поводом для теракта послужил отказ МОК приглашать к участию в Играх палестинскую молодежную федерацию. Число жертв составило 17.

Массовые бойкоты на Олимпийских играх

История массовых бойкотов в рамках проведения Олимпийских игр начинается с 1976 года. Тогда 28 африканских государств отказались от участия в играх в Монреале из-за разногласий со сборной Новой Зеландии.

Самый масштабный бойкот в истории проведения Олимпийских игр случился в СССР в 1980 году. 64 страны выступили против проведения соревнований в Москве. Игры бойкотировали многие государства капиталистического лагеря, в том числе США. В такой форме выражался протест против ввода советских войск в Афганистан.

В 1984 году СССР организовал ответный бойкот. Советские спортсмены не приняли участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Обе державы проводили альтернативные Олимпийские игры.

В дальнейшем Игры также не оставались в стороне от политических протестов. Так, КНДР бойкотировала летнюю Олимпиаду 1988 года в Сеуле из-за разногласий на фоне итогов Корейской войны. А в 1992 году МОК отстранил Югославию от участия в Играх в Барселоне под своим флагом. Причиной стало введение санкций ООН против государства.

Допинговые скандалы

Дисквалификация канадского бегуна Бена Джонсона считается первым масштабным допинговым скандалом. По завершении Олимпиады в Сеуле в 1988 году спортсмен был обвинен в употреблении допинга и лишен медали.

Россию чаще других стран обвиняют в систематических допинговых нарушениях. В 2015 году ВАДА провело расследование о неэффективности российской антидопинговой программы. Основываясь на этих данных, организация призвала изъять аккредитацию у российской национальной антидопинговой организации и отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях. Такие действия привели к международному скандалу.

Проблема допинговых обвинений России не решена до сих пор. Так, на летней Олимпиаде в Токио-2020 отечественным спортсменам пришлось выступать под флагом Олимпийского комитета.

Олимпиада в Пекине

Проведению зимней Олимпиады в Пекине-2022 сопутствует дипломатический конфликт. От присутствия на Играх отказались официальные лица США, Австралии, Великобритании, Дании, Бельгии, Литвы, Японии, Косова и Канады. Такие действия объясняются обвинением Китая в нарушении прав мусульман в лагерях перевоспитания. В то же время спортсмены — представители перечисленных государств не отказываются от участия в Олимпиаде.

По словам депутата Светланы Журовой, МОК не обязан помогать странам в решении дипломатических конфликтов. Зона ответственности комитета — права спортсменов.

— Когда Америка призвала к олимпийскому бойкоту в Пекине, МОК не предпринял ничего и разрешил им решать все самостоятельно. Не приезжать на Игры — выбор страны. Для МОК это не считается политическим вмешательством. Вот если бы спортсменам запретили приехать — это уже другой вопрос. Тут МОК уже может вмешаться. Он должен быть против конфликтов, которые касаются спортсменов. А действия президентов и политиков тут ни при чем, — отметила собеседница «ВМ».

«Абсурд» и «чистая политика»: влияние политического вмешательства на спортсменов

По мнению олимпийской чемпионки, конькобежки, депутата Госдумы Светланы Журовой, политизированность Игр подрывает дух спортсменов.

— Почему спорт не должен быть связан с политикой? Потому что политика добавляет ненужных эмоций спортсменам и обостряет худшие человеческие качества. Спортсмены начинают оскорблять других спортсменов только потому, что те из других стран. Более того, если спортсмен повел себя как-то «не так», он может стать предметом негативного обсуждения по возвращении домой, — заметила Журова.

Собеседница «ВМ» добавила: политические игры на Олимпиаде ставят спортсменов перед тяжелым выбором и разжигают разногласия между командами разных стран.

— Самое грустное, что спортсмены оказываются заложниками этой ситуации. Их ставят перед выбором, который они не хотят делать. Зачастую, когда спортсмены не поддерживают позицию какой-то определенной стороны, их начинают считать негуманными. Например, запрет украинским спортсменам говорить на русском и фотографироваться с членами российской команды — это абсурд, это чистая политика. Наши спортсмены сопереживают украинским, — высказалась она.

Мнение Журовой разделяет и олимпийский чемпион, биатлонист, депутат Госдумы Сергей Чепиков.

— Я тоже считаю, что спорт должен быть вне политики. В последнее время политика слишком часто выходит на спортивную арену. Она оказывает серьезное влияние на спортсменов. Думаю, нужно сделать все возможное, чтобы это влияние было минимизировано, — заявил он.

Какой есть выход?

Меры по сдерживанию вмешательства политики в Олимпийские игры должны принимать спортивные организации, считают депутаты Госдумы, опрошенные «ВМ».

— Думаю, повлиять на это можно через Олимпийский комитет и наши общественные организации, а также через лидеров спортивных федераций. По мере возможности нужно больше говорить об этом, — заметил Сергей Чепиков.

С ним согласилась и Светлана Журова. По ее мнению, меры пресечения должен принимать в первую очередь МОК.

— МОК должен принимать какие-то меры. Если этого не произойдет, он останется элементом манипуляции. Возможно, он им уже отчасти является. Эта организация действительно может повлиять на ситуацию. Яркий пример: на Олимпиаде 2008 года в Пекине грузинских спортсменов обязали возвращаться домой как военнообязанных. Но страны не должны позволять себе таких массовых отъездов с Игр: на этот случай у МОК есть правило — команду могут дисквалифицировать на восемь лет. Грузии тогда хватило здравого смысла остаться: их спортсмены завоевали свои медали, — пояснила Журова.

Однако в ближайшее время вмешательство политики в сферу спорта будет продолжаться, предположил Сергей Чепиков. Он подчеркнул, что допинговые скандалы и вопросы участия в Играх ряда стран остаются актуальными.