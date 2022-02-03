Путин перед Олимпиадой в Пекине заявил, что РФ выступает против политизации спорта

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин посетит Пекин в пятницу, 4 февраля, в день открытия Олимпийских игр. Он также проведет встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.

Россия выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации, заявил Путин в интервью китайским СМИ в преддверии своего визита в КНР.

— Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации, — отметил он.

Российский глава государства отметил, что практика «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала частым явлением, недопустима.

Имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине объявят 3 февраля.

До этого заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она не рассчитывает, что те займут все призовые места, но должны выступить достойно.