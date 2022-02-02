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Имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине объявят 3 февраля

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине объявят 3 февраля
Фото: depositphotos

Имена знаменосцев российской сборной на церемонии открытия Олимпиады в Пекине будут объявлены 3 февраля. Об этом в среду, 2 февраля, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В видеоролике, опубликованном в официальном Telegram-канале ОКР, Поздняков рассказал, что в четверг, 3 февраля, знаменосцы уже будут выбраны.

— Мы окунемся вместе с вами в яркое и очень запоминающееся путешествие, которое называется XXIV зимние Олимпийские игры. Будьте готовы, скоро все начнется, — рассказал он.

В среду, 2 февраля, в столице КНР стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке. За три дня огонь побывает в Чжанцзякоу и Яньцине, на Великой китайской стене и в Летнем дворце. В пятницу вечером, 4 февраля, его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

До этого заслуженный тренер сборной СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, она не рассчитывает, что те займут все призовые места, но должны выступить достойно.

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