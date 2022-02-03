Названы виды спорта на Олимпиаде, за которыми россияне будут следить в первую очередь

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Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы россиян и выяснили, какие темы интересовали граждан страны в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Больше всего россиян интересовало, какая страна является родиной Олимпиады, когда и где пройдут Игры в этом году и в каком году Россия впервые принимала участие в олимпийских соревнованиях.

Популярны также оказались вопросы об Олимпийском огне. Пользователи хотели узнать, где зажигают факел, кто зажигал огонь в прошлые годы и в каком году впервые состоялась эстафета Олимпийского огня.

Кроме того, в интернете нередко искали ответы на более организационные вопросы: сколько комплектов медалей разыгрывается на ОИ, сколько медалей завоевала сборная России в прошлом и сколько колец на флаге Олимпиады.

Самыми популярными видами спорта, согласно запросам, оказались хоккей, биатлон, фигурное катание и лыжные гонки.

Также граждане России пытались узнать в сети, сколько времени в Китае и сколько лететь из Москвы в Пекин.

В Пекине 4 февраля стартуют XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на 7 больше, чем в Пхенчхане. Несмотря на то что Игры в Пекине еще не начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие. «Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.