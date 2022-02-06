«Не могут смотреть, как наши спортсмены побеждают»: Милонов высказался об американцах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Американский журналист Натаниэль Херц из FasterSkier.com задал вопрос про допинг Александру Большунову после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. На это отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, в таких вопросах со стороны американцев есть политическая необходимость. США необходимо скомпрометировать любое достижение и победу России.

— Нужно внести ложку дегтя даже в самую чистую победу. Американцы не могут успокоиться, не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают. Когда они вернутся в США, то смогут всяческим образом ставить под сомнение наши победы — для этого они вопросы и задают, — заявил Милонов.

Он также добавил, что американцы уверены в том, что Россия способна побеждать только при помощи допинга, «которого у нас нет».

— Такой беспроигрышный прием: «Они украли, а если еще не украли, то украдут», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

6 февраля российский спортсмен Александр Большунов выиграл золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Таким образом, он принес российской сборной третью медаль на текущих Играх.

Большунов покорил 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Серебро по итогам гонки досталось другому российскому спортсмену — Денису Спицову, который отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд. На третьем месте расположился спортсмен из Финляндии Ийво Нисканен.