Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фигуристка Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

Юлия Курганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Фигуристка Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине
Фото: Twitter / Olympic Russia

Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

— Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК, — рассказала она корреспонденту ТАСС.

В четверг, 10 февраля, российская фигуристка вышла на тренировку.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

При этом точная природа проблемы спортсменки еще не ясна. Из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Несколько групп юристов в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.

Читайте также:
Фигурное катание российская спортсменка Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте