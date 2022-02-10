Фигуристка Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине

Фото: Twitter / Olympic Russia

Фигуристку Камилу Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

— Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК, — рассказала она корреспонденту ТАСС.

В четверг, 10 февраля, российская фигуристка вышла на тренировку.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Несколько групп юристов в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

7 февраля сборная России пополнила копилку команды вторым золотом на Играх-2022. Сборная России одержала победу в командном турнире по фигурному катанию. Эту высшую награду сборная РФ завоевала во второй раз в истории.