«Нужно проявить терпение»: в МОК ответили на ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению.

— Я не буду комментировать слухи на эту тему. Вчера возникли определенные юридические ситуации, но комментировать это неуместно, — заявил Адамс на пресс-конференции, назвав потенциальный случай обнаружения допинга спекуляцией.

Представитель МОК отказался называть имена тех, кто занимается делом Валиевой, и добавил, что в настоящее время проводится работа в юридическом поле. По словам Адамса, информация о церемонии награждения также является слухами.

— Нужно проявить терпение, — цитирует главу пресс-службы издание «Чемпионат».

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Несколько групп юристов в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.