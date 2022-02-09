«Бабка надвое сказала»: Роднина — о скандальных сообщениях по поводу допинг-проб Валиевой

Фото: Пресс-служба Госдумы

Паниковать об отстранении фигуристки Камилы Валиевой из-за сомнительной допинг-пробы не стоит, так как еще нет официальных данных. Об этом «Вечерней Москве» заявила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в среду, 9 февраля.

— Вот когда будет официальное заявление, тогда будем обсуждать, особенно это касается британской прессы. И скандал не вокруг Валиевой, а вокруг сомнений, которые показали пробы на допинг, — рассказала парламентарий.

Пока нет официального ответа МОК и организации, которая берет тесты, уточнила она. Все остальное — «бабка надвое сказала», заключила Роднина.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

Несколько групп юристов, как уточняется, в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.