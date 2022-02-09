«Вопрос спорный»: спортивный врач рассказал о препарате, который якобы обнаружили у Валиевой

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Триметазидин входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период. Если он действительно был обнаружен в организме спортсмена, это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов, комментируя новость о том, что у российской фигуристки Камилы Валиевой якобы нашли триметазидин.

Эксперт отметил, что важную роль играет то, насколько соблюдалась сама процедура забора допинг-пробы у спортсменки, потому что сейчас на Олимпиаде внедряется новая система тестов:

— Сейчас осуществляется забор крови методом сухих пятен. И все эти тонкости должны изучить и подключиться наши российские функционеры и спортивные юристы. Но сам по себе триметазидин — это препарат, который является энерготоником для работы клеток сердца, применяется достаточно давно успешно нашими бабушками в лечении заболеваний сердца и при наличии сердечно-сосудистой недостаточности. А вот с какой целью его можно применить в спорте — это вопрос сложный и спорный. И вообще непонятно, зачем молодой девочке принимать препарат сердечно-сосудистого направления. Пока комментировать что-либо сложно.

Собеседник «ВМ» отметил, что в ближайшее время свое мнение относительно допинг-скандала выскажут спортивные юристы, акцентировав внимание на том, что триметазидин или предуктал (его гражданская классификация — прим. «ВМ») — препарат запрещенный. Эксперт отметил, что по регламенту антидопинговых ассоциаций не имеет никакого значения, как давно спортсмен принимал средство, которое входит в список запрещенных.

— Играет роль только факт обнаружения этого препарата, — заключил Олисов.

Ранее стало известно, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.