«Слова тут излишни»: Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева поддержала фигуристку Камилу Валиеву, вокруг которой разгорелся скандал о допинг-тестах.

— Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу, — написала Медведева у себя в Instagram.

Она также обратилась к представителям СМИ с просьбой не распространять неподтвержденную информацию. Олимпийская чемпионка выразила надежду, что разгоревшийся вокруг Валиевой скандал разрешится.

— Давайте дождемся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае все будет хорошо, — добавила она.

К Медведевой присоединились и ее подписчики. Поклонники фигуристки также выразили поддержку 15-летней фигуристке.

«При таком колоссальном давлении на эту юную девочку мы всем сердцем желаем ей не сдаваться, бороться до конца»; «Спасибо, Женя. Камиле — сил»; «Камила — чемпионка и покорительница наших сердец!», — высказались комментаторы Медведевой.

Допинг-пробы Валиевой на Играх в Пекине

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом в чем конкретно проблема, не уточнялось. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Ряд СМИ сообщали, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге он назвал «спекуляцией».