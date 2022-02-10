«МОК на стороне Валиевой»: в Госдуме высказались о ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде

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России следует дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возможных нарушений антидопинговых правил фигуристкой Камилой Валиевой и не политизировать ситуацию. Об этом в четверг, 10 февраля, в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его мнению, нашей стране стоит «занять объективную позицию и не политизировать ситуацию», так как на данный момент никого из российских спортсменов не отстранили, а медали не отобрали. Депутат напомнил, что в самом МОК призвали прекратить спекуляции на тему допинга у Валиевой.

— Мы должны терпеливо дождаться официального заявления МОК, WADA (Всемирное антидопинговое агентство — прим. «ВМ») либо ISU (Международный союз конькобежцев — прим. «ВМ»), которые четко нам скажут, в чем нас обвиняют и обвиняют ли вообще. На сегодняшний день, как я понимаю, МОК пока на стороне нашей спортсменки. Наша задача — ее защищать, оберегать и оградить от всевозможных нападок, — отметил Свищев.

Также глава думского комитета по спорту выразил уверенность в том, что инцидент с Валиевой никак не скажется на снятии санкций с российского спорта, которое намечено на декабрь 2022 года.

— Нас восстановят в полном составе (речь о прекращении отстранения России от участия в международных соревнованиях — прим. «ВМ»). Но нам нужно биться за то, чтобы восстановили в полном объеме и RUSADA (Российское антидопинговое агентство — прим. «ВМ»), потому что России необходимо иметь свое антидопинговое агентство. Сейчас работа в этом направлении идет довольно успешно, это отмечает в том числе и WADA, — заключил собеседник «ВМ».

Допинг-пробы Валиевой на Играх в Пекине

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом в чем конкретно проблема, не уточнялось. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Ряд СМИ сообщали, что в организме фигуристки якобы был обнаружен триметазидин. В беседе с «ВМ» врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов заявил, что данное вещество входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период.

Позже пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиеву не отстранили от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

Если в организме спортсмена действительно был обнаружен триметазидин, который входит в список субстанций, запрещенных к применению в соревновательный и межсоревновательный период, то это большое горе и большая проблема. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил врач, директор Института здоровья и реабилитологии НГУ им. Лесгафта Денис Олисов.

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отказался комментировать ситуацию с допинг-тестом российской спортсменки Камилы Валиевой, призвав общественность к терпению. Сообщения о допинге он назвал «спекуляцией».