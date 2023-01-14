Мужчина погиб при взрыве самодельной петарды в Москве

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Москва, парк Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Карта всех событий

На территории Тимирязевского парка в САО обнаружено тело мужчины 1975 года рождения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в субботу, 14 января.

— Установлено, что мужчина совместно с родственниками и друзьями решил запустить на территории парка самодельную петарду. При запуске мужчина получил травму, не совместимую с жизнью, — сказала правоохранитель.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК. Проводится доследственная проверка, уточнила Иванова.

Врач-травматолог Константин Терновой сообщил «Вечерней Москве», что в период новогодних каникул россияне чаще всего получают травмы при падении на льду, от пиротехнических изделий и при катании на горках. По его словам, с началом праздничных торжеств все столичные медицинские организации переходят на усиленный режим работы.