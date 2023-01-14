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Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины не применять пытки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Москалькова призвала ООН и МККК потребовать от Украины не применять пытки
Фото: Пресс-служба Госдумы

Международные организации должны потребовать от Киева прекратить применять пытки в отношении пленных. Об этом в субботу, 14 января, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Призываю уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, Комитет ООН против пыток, Европейский комитет по предупреждению пыток, Верховного комиссара ООН по правам человека и Международный комитет Красного Креста незамедлительно потребовать от украинской стороны соблюдения Женевской конвенции 1949 года, запрещающей применять пытки, насилие и действия, унижающие достоинство человека, — поделилась она.

Также Москалькова в своем Telegram-канале добавила, что в скором времени она направит обращение по этому вопросу председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

В начале января российские военнослужащие, которые находились в плену на Украине, рассказали представителям Следственного комитета РФ о пытках и издевательствах со стороны националистов. Так, один из военнопленных рассказал, что во время допросов его избивали руками и ногами, вследствие чего ему полностью выбили верхние передние зубы.

Украина Татьяна Москалькова ООН Россия
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