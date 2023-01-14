Фото: Минобороны РФ

Россия сможет победить Украину в ходе спецоперации в этом году, поскольку она имеет существенное превосходство над украинскими силами. Об этом заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

— Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик, — отметил он.

Специалист добавил, что ВСУ несут большие потери в ходе боев. По его словам, поставки западного вооружения украинской армии не сильно помогают киевскому режиму, поскольку ВСУ не успевают заменять вооружения также быстро, как их уничтожают на полях сражений.

Западные чиновники считают, что украинское государство не сможет начать наступательные движения в ходе спецоперации без увеличения боевой мощи, включая танки и другую тяжелую технику. Как уточняется, соотношение сил российской и украинской армий слишком точно сбалансировано. По мнению одного из чиновников, «что-то должно вывести из этого тупика».