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Приметы и советы

Народный календарь. Как правильно провести Крещенский сочельник, 18 января

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как правильно провести Крещенский сочельник, 18 января
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В народном календаре дату 18 января называют Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. 19 января православные отмечают Крещение Господне. Считается, что с этого дня начинаются крещенские морозы.

Издревле люди считали, что вода, собранная на Крещение, обладает сильной энергетикой. Смешивать крещенскую воду с обычной не рекомендуется, иначе она потеряет свои лечебные свойства. При этом во время сбора воды запрещено ругаться и думать о чем-то плохом.

Приметы погоды:

Если на Крещенский сочельник метель, то через три месяца тоже будет метель.

Чистое небо в крещенскую ночь — к богатому урожаю гороха.

Сияющие звезды на небе — к хорошему хлебу. Собаки часто лают — будет дичи много.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать в Крещенский сочельник, 18 января

Именины отмечают: Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Сергей, Фома, Аполлинария, Евгения, Татьяна.

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