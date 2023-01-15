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Боец ММА Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда Москва — Владикавказ
Бойца смешанных единоборств из Северной Осетии Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда, который следовал из Москвы во Владикавказ. Об этом в субботу, 14 января, сообщил Telegram-канал «КрыльяTV» со ссылкой на источник.
— На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родные. Причина смерти пока не известна, — рассказал источник.
Гаглоев провел три боя в поп-ММА, проиграл во всех трех. Боец выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», ARENA и Hype Fighting.
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