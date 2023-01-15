Минобороны: СБУ готовит взрыв зернохранилища, чтобы обвинить РФ

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Служба безопасности Украины (СБУ) готовит взрыв зернохранилища в Харьковской области для обвинения российских властей в создании дефицита продовольствия в стране. Об этом сообщили в воскресенье, 15 января, в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

— СБУ готовится к проведению в ближайшие дни провокации для дискредитации действий РФ в рамках зерновой сделки и обвинений в создании «дефицита продовольствия» на Украине. В населенном пункте Караичное Харьковской области спецслужбой Украины осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого российские власти будут обвинены в якобы «намеренном уничтожении запасов зерна», «провоцировании голода» и «срыве» зерновой сделки, — рассказали в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что в западной прессе этот инцидент представят как «очередное злодеяние России», которое требует «жесткой ответной реакции мирового сообщества».

Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области приехала группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью около 30 человек.

В ходе спецоперации на Украине российская армия ликвидировала две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны.