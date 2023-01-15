Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эндокринолог Лазуренко объяснила, почему опасно есть зеленую картошку

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эндокринолог Лазуренко объяснила, почему опасно есть зеленую картошку
Фото: shutterstock

Картошку зеленого цвета не рекомендуется употреблять в пищу, потому что она обладает высокой токсичностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По ее мнению, зеленая картошка непригодна для употребления, потому что содержит соланин:

— Для организма это вещество не несет никакой пользы, потому что обладает высокой токсичностью для ЦНС (центральной нервной системы — прим. «ВМ»).

Вещество, как пояснила Лазуренко, может спровоцировать целый ряд негативных последствий:

  • головные боли;
  • заторможенность внимания;
  • нарушение микробиоты;
  • воспаление слизистой оболочки ЖКТ.

Врач обратила внимание, что картошку зеленого цвета есть нельзя.

— Если все же вы решили съесть ее в таком виде, нужно срезать шкурку до появления бело-желтой субстанции, которая пригодна для употребления в пищу, — порекомендовала Лазуренко.

А диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», чем зеленая гречка полезнее обычной. По словам специалиста, обычная гречка — это та же зеленая крупа, только подвергшаяся обжарке. Она более ценная, в отличие, например, от овсянки.

Здоровье Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте