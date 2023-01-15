Эндокринолог Лазуренко объяснила, почему опасно есть зеленую картошку

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Картошку зеленого цвета не рекомендуется употреблять в пищу, потому что она обладает высокой токсичностью. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.

По ее мнению, зеленая картошка непригодна для употребления, потому что содержит соланин:

— Для организма это вещество не несет никакой пользы, потому что обладает высокой токсичностью для ЦНС (центральной нервной системы — прим. «ВМ»).

Вещество, как пояснила Лазуренко, может спровоцировать целый ряд негативных последствий:

головные боли;

заторможенность внимания;

нарушение микробиоты;

воспаление слизистой оболочки ЖКТ.

Врач обратила внимание, что картошку зеленого цвета есть нельзя.

— Если все же вы решили съесть ее в таком виде, нужно срезать шкурку до появления бело-желтой субстанции, которая пригодна для употребления в пищу, — порекомендовала Лазуренко.

А диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», чем зеленая гречка полезнее обычной. По словам специалиста, обычная гречка — это та же зеленая крупа, только подвергшаяся обжарке. Она более ценная, в отличие, например, от овсянки.